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Жириновский спрогнозировал назначение врио хабаровского губернатора до понедельника

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает президентского указа о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшие дни, от четверга до понедельника. Он сообщил это в инстаграме. Арестованный губернатор Сергей Фургал избрался на эту должность в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский напомнил, что ЛДПР предложила Владимиру Путину "три-четыре" кандидатуры от партии, а жители края ждут местного, "дальневосточного" кандидата.

"Им нужен их, дальневосточный, которого они знают. Сергея Фургала знают, и Ишаева, который был до губернатора Шпорта, поэтому проблема, кого назначить", - отметил Жириновский.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, переведен в Москву и 10 июля арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он вину отрицает. Пока он сохраняет должность. Посетившим его в СИЗО членам ОНК он подтвердил, что на него давят, чтобы он подал в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин, изучив материалы следствия, может отправить губернатора в отставку "в связи с утратой доверия".

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила на пост врио губернатора Хабаровского края председателя думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата от Приморского края Андрея Андрейченко.

В день задержания Фургала Жириновский в Думе выражал возмущение жесткостью действий силовиков и допускал, что вся фракция ЛДПР сложит полномочия в знак протеста. Он также заверил, что Фургала из партии не исключат. От организации митингов в поддержку губернатора, которые проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, партия отмежевалась.

Фургал, выдвинувшийся в губернаторы от ЛДПР, во втором туре выиграл выборы у действующего губернатора единоросса Шпорта. Осенью 2019 года ЛДПР получила большинство в краевом парламенте и в Думе Хабаровска.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Сергей Фургал ЛДПР Владимир Жириновский Владимир Путин Хабаровский край

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