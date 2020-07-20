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СК заявил о влиянии Фургала на милицию при расследовании убийства в 2004 году

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) установил факт вмешательства губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в его бытность депутатом в 2004 году в расследование убийства бизнесмена Евгения Зори, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

С другой стороны, по ее словам, милиционеры "информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности".

"Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков", - сказала Петренко.

Она отметила, что задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя.

"Однако, спустя двое суток, оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств", - сказала Петренко.

Фамилия с ошибкой

"Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка", - сказала представитель СК.

Также, по ее словам, установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Зори, "не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова".

"Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году", - заявила Петренко.

Арест и обвинение губернатора

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Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Экс-губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные уличные акции в поддержку Фургала. Самые массовые митинги и шествия прошли 11 и 18 июля, когда, по данным полиции и мэрии, собирались от 10 до 12 тыс. человек.

Победа на выборах и увольнение

Депутат Госдумы от ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив на выборах. Он набрал 69,57% во втором туре выборов. Его соперник, действующий в то время глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности главы региона представителя партии ЛДПР, депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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ХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хроника 09 – 20 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край СКР

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