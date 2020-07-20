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Кадыров напомнил Госдепу США об остальных своих 12 детях

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у составителей санкционного списка Госдепа США не получится внести разлад внутри его семьи.

Ранее внешнеполитическое ведомство США внесло в черный список самого главу Чечни, а также его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

"Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также он поинтересовался, как в Госдепе могут объяснить санкции против его супруги и дочерей, и назвал составителей санкционного списка "мировыми интриганами и провокаторами".

Госдеп внес Кадырова в санкционный список в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека. В заявлении госдепартамента США, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

Чечня Рамзан Кадыров Госдеп США

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