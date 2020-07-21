Кадыров пригласил Помпео в свое родовое село в Чечне

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к госсекретарю США Майку Помпео, от имени которого американский Госдепартамент сообщил о внесении Кадырова в черный список.

"Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у США их очень много. Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", - говорит Кадыров в видеобращении, размещенном в инстаграм-аккаунте ЧГТРК "Грозный".

Ранее Кадыров отреагировал на новость о том, что Госдеп США внес его в черный список в связи с причастностью к нарушению прав человека. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Также он прикрепил к сообщению фотографию, где он держит два пулемета в руках. Позже Кадыров поинтересовался, за что в список внесли его жену и двух дочерей, а также предложил туда же внести и остальных своих детей.

В понедельник, 20 июля, государственный департамент США внес Кадырова в черный список в связи с его причастностью, по мнению американской стороны, к серьезному нарушению прав человека. Кроме того, эта мера внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

В заявлении госдепартамента США, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".