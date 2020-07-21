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Жириновский предложил закрыть партии, не признающие Крым частью России

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ЛДПР планирует инициировать процесс закрытия политических партий, не признающих Крым частью Российской Федерации, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России", - заявил Жириновский журналистам во вторник.

Законопроект о признании экстремизмом призывов к отчуждению части территории РФ будет рассмотрен Думой во втором, и, как ожидается, в третьем чтении во вторник. В первом чтении он был одобрен парламентариями в середине июля.

Изменение Конституции

Законопроект был внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.

Соавтором законопроекта также является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории страны, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Крымский вопрос

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, по этой причине они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

ЛДПР Владимир Жириновский Крым Госдума

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