ФССП выступила против приостановки взысканий со всех пострадавших из-за COVID-19 компаний

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ не считает правильным приостанавливать исполнительные производства в отношении всех компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей в отсутствие дела о несостоятельности, рассказал источник "Интерфакса".

Вопросы у ФССП возникли в ходе исполнения введенного правительством весной 2020 года моратория на внешние банкротства компаний и ИП из этих секторов экономики. "Охранные" меры на середину июля распространялись на 517 тыс. юрлиц и 1,619 млн ИП.

Одна из этих мер сформулирована в пункте 4 части 3 статьи 9.1 закона о банкротстве: "Приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (на банкротство для юрлиц и ИП из пострадавших отраслей - ИФ) (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства)".

Единой трактовки этого положения нет. На основании этого пункта авиакомпания "Якутия", в отношении которой процедура несостоятельности не возбуждалась, добилась в арбитражном суде приостановки взыскания 223,6 млн руб. в пользу ООО "Аэрокарго+".

Однако апелляционный суд решил, что одного только включения в "охранный" список недостаточно - нужно, чтобы началось производство по делу о несостоятельности. "Последствия моратория на возбуждение дел о банкротстве распространяются не на всех должников, осуществляющих деятельность в пострадавшей отрасли, а лишь на должников, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве", - говорится в постановлении.

С этим согласна и ФССП. "Исходя из буквального толкования положений закона о банкротстве, мораторий <...> распространяется на должников при соблюдении двух условий. Первое - это занятость в наиболее пострадавших отраслях. Второе - подача кредиторами заявления о признании должника банкротом", - процитировал источник "Интерфакса" письмо ведомства в Федеральную налоговую службу (ФНС). Тем не менее, по его словам, ФССП хочет узнать мнение ФНС по этому вопросу.