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На Ключевской сопке возобновили поиски туриста с отказавшими ногами

По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Камчатские спасатели вместе с группой альпинистов из Владивостока в среду на вулкане Ключевском возобновили поиски туриста, потерявшего сознание при восхождении на этот вулкан, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Утром 22 июля спасатели начали восхождение к штурмовому лагерю, расположенному на высоте 3450 метров. Там, после проведения подготовительных мероприятий, будет предпринята попытка ночного подъема к месту нахождения палатки с пострадавшим", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 20-21 июля в целях акклиматизации спасатели выполнили выход на высоту 3456 метров, подготовили там площадку для штурмового лагеря, но из-за бушующей на высоте метели вынуждены были вернуться в базовый лагерь, расположенный на высоте 2500 метров.

6 июля в Камчатскую службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, он вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у его товарища отказали ноги, предполагается, что из-за горной болезни. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля.

Подавшего сигнал мужчину спасатели нашли 7 июля на высоте 2000 метров. Он провел ночь в домике вулканологов. Его передали врачам и на вертолете центра медицины катастроф доставили в Петропавловск-Камчатский. Второго туриста до сих пор не нашли. Поискам мешали сели и камнепады на склоне. Парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолету приблизиться к месту назначения.

15 июля на территорию Камчатки прибыла группа альпинистов из Владивостока. Это коллеги пострадавшего, которые изъявили желание присоединиться к спасателям. Все они имеют серьёзную альпинистскую подготовку и способны работать на сложном горном рельефе, отмечает пресс-служба ГУ МЧС.

Ключевской вулкан - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана - поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана - более 4750 м.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение вулкана. В апреле 2020 года из кратера начала изливаться лава. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и альпинистам не совершать восхождения на извергающийся исполин.

Камчатка МЧС Ключевской вулкан

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