В СК назвали причину гибели альпиниста у вершины Ключевской сопки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Причиной смерти альпиниста Ильи Цветкова, которому стало плохо при восхождении на Ключевской вулкан и которого потом искали больше двух недель, стала горная болезнь, сообщили в управлении СК по Камчатке. Там сослались на выводы судмедэкспертов.

По факту его смерти проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Цветков с напарником поднимались на сопку. 4 июля, когда они находились на высоте 4,5 км, у Цветкова отказали ноги, затем он потерял сознание. Напарник его оставил и спустился за помощью. 6 июля он дошел до зоны, где работала сотовая связь, и вызвал спасателей. Напарника нашли 7 июля и доставили в Петропавловск-Камчатский.

Найти пропавшего с вертолета не удалось. Восхождению спастелей мешали тяжелые погодные условия, выбросы газа из жерла вулкана и камнепад. Тело погибшего нашли 23 июля альпинисты из Владивостока.