Первый замгубернатора Новгородской области госпитализирован с COVID-19

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов в пятницу госпитализирован с коронавирусом в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

"Диагноз у Дронова подтвержден. Его состояние – стабильное", - сказал собеседник.

Медики проверяют на коронавирус сотрудников правительства, контактировавших с Дроновым.

22 июля сообщалось, что скончался заболевший коронавирусом министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.