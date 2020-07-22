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Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении подъема заболеваемости коронавирусом с ноября.

"Сезонный подъем заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ, ноябрь-декабрь, январь. Но выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, по всей видимости. Вирус адаптируется к населению", - сказал Брико на пресс-конференции в среду. По его словам, коронавирус "снижает вирулентность".

"Новые вирусы представляют бОльшую опасность. Каждый год одна-две новые инфекционные болезни, возбудители появляются, от животных большей частью. В последующем они приспосабливаются: вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Будет протекать гораздо легче", - отметил Брико.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова Михаил Костинов в свою очередь отметил, что "все зависит от погоды, будет плохая погода - может и с сентября быть" подъем заболеваемости коронавирусом.

На это Брико ответил, что коронавирус "не зависит от температуры, хоть и боится жарких температур, но все-таки в Бразилии, Индии он продолжает распространяться". Эпидемиолог подчеркнул, что поэтому очень важны принимаемые противоэпидемические мероприятия и соблюдение ограничений.

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Хроника 09 января – 22 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Коронавирус Николай Брико Михаил Костинов

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