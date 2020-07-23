Запрещенная вечеринка в кафе стала причиной массового заражения коронавирусом на Алтае

Среди заразившихся уже 65 человек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологи приостановили работу кафе в Республике Алтай, где после вечеринки произошла вспышка коронавируса, сообщает пресс-центр главного управления Роспотребнадзора по региону.

"В ходе эпидемиологического расследования вспышки COVID-19 в Шебалинском районе установлено, что все заболевшие в селе Черга, которых пока насчитывается уже 65 человек, имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе. При этом деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором, предприниматель не подавала в уведомление о возобновлении деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате в списке заболевших оказались сотрудники кафе, участники торжества и их родственники.

"Основной причиной распространения заболевания является игнорирование жителями и гостями региона ограничений и запретов. В отношении лиц, осуществляющих деятельность в кафе, возбуждено административное производство. Деятельность кафе временно приостановлена", - подчеркивается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что ежедневно сотрудники Роспотребнадзора сталкиваются с многочисленными просьбами и требованиями разрешить проведение соревнований, свадеб и торжеств. При этом полученные отказы "воспринимаются как попытки воспрепятствования "доброму и вечному".

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 387 случаев заражения коронавирусом.