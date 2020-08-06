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В Лос-Анджелесе отключат свет и воду в домах с тайными вечеринками

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти разрешил коммунальщикам отключать электричество и воду с пятницы и на выходных в домах, где устраивают тайные вечеринки в разгар пандемии коронавируса, сообщает в четверг Bloomberg.

"Эти домашние вечеринки превратились, по сути, в ночные клубы на наших холмах. Мы ознакомились с информацией о крупных вечеринках и собраниях с грубым нарушением предписаний в области здравоохранения", - заявил Гарсетти журналистам.

Поэтому, сказал мэр, он разрешил в вопиющих случаях отключать нарушителям электричество и воду.

На этой неделе в особняке на Малхолланд-Драйв собралась большая вечеринка, насчитывавшая более сотни участников, которая закончилась перестрелкой.

В среду в округе Лос-Анджелес скончались 68 человек с коронавирусом, кроме того, было выявлено более 2,3 тыс. новых случаев, среди которых 60% - это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

США Лос-Анджелес

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