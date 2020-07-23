Матвиенко допустила старт производства COVID-вакцины в РФ до конца года

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Массовое производство российской вакцины от коронавируса должно начаться до конца этого года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вообще, если все дальше пойдет в таком ключе, я полагаю, что до конца года мы сможем уже производить вакцину. Все желающие граждане смогут получать прививки", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

Россия, напомнила она, одна из первых заявила, что уже две вакцины прошли клинические испытания и показали хороший результат: "Надо обобщить эти результаты, наладить производство".

"Мы всегда открыты к международному сотрудничеству. И если мы наладим производство, конечно же мы поделимся со всеми странами, кто в этом будет заинтересован. Мы не будем только для себя - мы поделимся", - пообещала Матвиенко.

Она также прокомментировала обвинения Великобритании в адрес российских хакеров, которые якобы пытались украсть информацию о разрабатываемой у них вакцине.

"Нам не надо ничего воровать - у нас свой потенциал огромный", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, России обидно, когда ее пытаются огульно обвинить в воровстве вакцины.

"Императив нашей политики - невмешательство в дела других государств. И мы строго ему следуем. Нам вдвойне обидно, когда нас вот так огульно пытаются обвинить, что мы там в какие-то процессы вмешиваемся, в том числе в воровстве вакцины", - заявила спикер Совфеда.