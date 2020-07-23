Дачную амнистию предложили продлить еще на пять лет

Она будет продлена и расширена за счет распространения на разные категории земельных участков

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В четверг в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается продлить положения "дачной амнистии" на 5 лет – до 1 марта 2026 года.

Авторы законопроекта – сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие дачной амнистии продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Кроме того, для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом. Об этом упомянул один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил, что дачная амнистия действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года). Она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи и так далее.

Отдельные положения дачной амнистии – об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках – закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов (вступил в силу 4 августа 2018 года).

"То есть о начале и завершении строительства объектов ИЖС и садовых домов нужно уведомлять орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. Тот, в свою очередь, принимает решение о согласовании параметров строящегося дома и направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты", - пояснил Крашенинников журналистам в четверг.

Переходный период

Вместе с тем до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство.

Такие граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

"Таким образом, после 1 марта 2021 действие указанных положений дачной амнистии прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость", - сказал глава комитета Госдумы.

Кроме того, законопроект предлагает продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (т.е. до введения уведомительного порядка).

"Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость", - сказал Крашенинников.

Он также отметил, что законопроект призван защитить права граждан на жилую "дачную" недвижимость и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом.

На вопрос о "гаражной амнистии" Крашенинников сказал журналистам, что законопроект активно прорабатывается вместе с правительством, экспертным сообществом и в ближайшее время, скорее всего, будет внесен.