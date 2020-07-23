Спецкомиссия направила более 1,5 трлн руб. на борьбу с COVID-19 в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Созданная весной текущего года специальная комиссия Федерального Собрания для одобрения расходов бюджета в 2020 году на борьбу с COVID-19 перераспределила более 1,5 трлн рублей, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на пресс-конференции в четверг.

"За прошедшие три месяца прошло более пятидесяти заседаний этой комиссии, просто она тогда совсем незаметно действовала, все фракции об этой работе не просто информированы, они участвовали в ней, и поэтому никаких вопросов по ней не возникало, но средства, которые прошли через эту комиссию, превышают 1,5 трлн рублей", - сказал Макаров.

Он подчеркнул, что комиссия обеспечила парламентскую составляющую скорости принятия решений по борьбе с коронавирусным кризисом, а выделенные средства пошли на формирование коечного фонда, финансирование врачей и здравоохранение.

Согласно действующему законодательству, у правительства есть узкий перечень оснований, по которым только в рамках бюджетной росписи без согласования с парламентом можно направлять средства из бюджета. В разгар пандемии, 31 марта, Госдума приняла закон о создании комиссии Федерального Собрания, которая в 2020 году временно взяла на себя функции утверждения бюджетных трат на мероприятия, связанные с устранением последствий распространения коронавируса.

Согласно принятому закону, схема выделения из бюджета средств для борьбы с COVID-19 и помощи экономике в 2020 году установлена следующая: Минфин представляет свои предложения в комиссию, а она не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись, либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.