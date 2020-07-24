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COVID-19 обнаружен у 32 моряков на российском судне в Южной Корее

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тесты на COVID-19 по меньшей мере 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан, дали положительный результат, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

По их данным, из 94 членов экипажа тесты 32 дали положительный результат, у 62 моряков COVID-19 не обнаружен.

Отмечается, что судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, но первоначально признаков вируса не было обнаружено ни у кого из членов экипажа.

Однако впоследствии COVID-19 нашли у южнокорейского рабочего, контактировавшего с российскими моряками.

Органы здравоохранения ведут наблюдение по меньшей мере за 20 людьми, которые контактировали с инфицированным корейским работником.

Отмечается, что за два месяца Южная Корея зарегистрировала 78 случаев заражения вирусом на восьми российских судах, пришвартованных здесь.

В связи с этим с конца июня Южная Корея проводит карантинные проверки на борту иностранных судов, прибывающих из стран с повышенным риском распространения нового типа коронавируса.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, за последние сутки в стране зарегистрирован 41 новый случай заражения COVID-19, еще один человек скончался. Всего в стране за время пандемии заболели 13 тыс. 979 человек, скончались 298.

COVID-19 Россия Южная Корея коронавирус

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