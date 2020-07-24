Более 30 заболевших COVID-19 моряков из РФ госпитализируют в Пусане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские моряки с пришвартованного в южнокорейском Пусане судна "Петр Первый", у которых выявлен коронавирус, будут госпитализированы, сообщается в пятницу на странице Генконсульства РФ в Пусане в фейсбуке.

"В связи в появившейся информацией о новых 32 случаях инфицирования коронавирусом российских моряков на судне "Петр Первый" Генеральное консульство имеет сообщить следующее. Все заболевшие сегодня, 24 июля, должны быть госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана, у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее, результаты были отрицательными. Генконсульство поддерживает постоянный контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая капитана судна и местные компетентные службы.

В связи с тем, что источник распространения вируса по-прежнему достоверно не выявлен (несколькими днями ранее COVID-19 заболел один из участвовавших в ремонте судна корейских рабочих), дипмиссия настоятельно рекомендует тем, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами или экипажами судов, а также самим членам экипажей с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на агентство "Ренхап" сообщалось, что тесты на COVID-19 по меньшей мере 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Пусана, дали положительный результат. Название судна не уточнялось.

Сообщалось, что из 94 членов экипажа тесты 32 дали положительный результат, у 62 моряков COVID-19 не обнаружен. Судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, но первоначально признаков вируса не было обнаружено ни у кого из членов экипажа. Однако впоследствии COVID-19 нашли у южнокорейского рабочего, контактировавшего с российскими моряками.

Отмечается, что за два месяца Южная Корея зарегистрировала 78 случаев заражения вирусом на восьми российских судах, пришвартованных здесь.