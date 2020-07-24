Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Более 30 заболевших COVID-19 моряков из РФ госпитализируют в Пусане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские моряки с пришвартованного в южнокорейском Пусане судна "Петр Первый", у которых выявлен коронавирус, будут госпитализированы, сообщается в пятницу на странице Генконсульства РФ в Пусане в фейсбуке.

"В связи в появившейся информацией о новых 32 случаях инфицирования коронавирусом российских моряков на судне "Петр Первый" Генеральное консульство имеет сообщить следующее. Все заболевшие сегодня, 24 июля, должны быть госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана, у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее, результаты были отрицательными. Генконсульство поддерживает постоянный контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая капитана судна и местные компетентные службы.

В связи с тем, что источник распространения вируса по-прежнему достоверно не выявлен (несколькими днями ранее COVID-19 заболел один из участвовавших в ремонте судна корейских рабочих), дипмиссия настоятельно рекомендует тем, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами или экипажами судов, а также самим членам экипажей с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на агентство "Ренхап" сообщалось, что тесты на COVID-19 по меньшей мере 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Пусана, дали положительный результат. Название судна не уточнялось.

Сообщалось, что из 94 членов экипажа тесты 32 дали положительный результат, у 62 моряков COVID-19 не обнаружен. Судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, но первоначально признаков вируса не было обнаружено ни у кого из членов экипажа. Однако впоследствии COVID-19 нашли у южнокорейского рабочего, контактировавшего с российскими моряками.

Отмечается, что за два месяца Южная Корея зарегистрировала 78 случаев заражения вирусом на восьми российских судах, пришвартованных здесь.

Хроника 09 января – 24 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Пусан Южная Корея Коронавирус

Новости по теме

Новости

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

Помпео не исключил, что Россия может поддержать США в противостоянии Китаю

Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты

Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

Китай пригрозил заблокировать британские заморские паспорта гонконгцев

Установлен новый рекорд скорости полета к МКС

Белорусский блогер Тихановской получил еще 15 суток ареста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');