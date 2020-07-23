Штаб Цепкало опроверг информацию о его эвакуации из Белоруссии с помощью спецслужб США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, претендовавший на пост президента Белоруссии, не покидал территорию республики, тем более с помощью американских спецслужб, заявил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.

"Беларусь - это действительно европейское государство, но оно не входит в состав Европейского союза. Валерий Цепкало в данный момент находится на территории Беларуси, не скрывая этого факта. И в этот ключевой период для своей страны продолжает активное участие в политическом процессе", - сказал Урбан, комментируя появление в ряде телеграм-каналов информации о том, что Цепкало якобы был эвакуирован в одно из европейских государств с помощью американских спецслужб.

Между тем пресс-секретарь политика подтвердил, что в течение двух последних недель у него не было очных встреч с Цепкало, общение происходит по телефону и мессенджерах. "У меня нет и тени сомнений, что Валерий Цепкало находится и работает в стране. Период его отсутствия на публике был связан с подозрением на короновирус и нежеланием заразить других", - сказал Урбан.

По его словам, в четверг ожидается "совместный стрим Валерия и (его супруги - ИФ) Вероники Цепкало". Урбан также сообщил, что "Валерий Цепкало появится "на публике" в ближайшее время, возможно, в одной из региональных поездок".

Как сообщалось, 14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Накануне, 22 июля, Цепкало выступил с видеообращением, в котором заявил о создании комитета Народного единства. "В комитет национального единства я хотел бы пригласить всех известных в Беларуси политиков, которых Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства - тех, для которых небезразлична судьба, небезразлична история нашей страны. Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя", - сказал политик.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.