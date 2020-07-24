Песков заявил, что сроки "прямой линии" с Путиным еще не определены

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дата проведения "прямой линии" президента РФ Владимира Путина пока не определена, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам встречи президента РФ с участниками акции "МыВместе". Из него следовало, что Пескову, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и главе исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Кузнецову до 1 октября было поручено проработать вопрос участия ОНФ в обработке обращений граждан, поступающих на "прямую линию".

"Сроки проведения "прямой линии" пока не определены", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, означает ли это поручение, что "прямая линия" в этом году пройдет не раньше октября.

Он пояснил, что это поручение связано с определением формата участия ОНФ и волонтеров в процессе сбора и обработки вопросов граждан.

В середине июня Песков говорил, что "прямая линия" в этом году состоится, но после голосования по поправкам в Конституцию.

В 2019 году "прямая линия" прошла 20 июня, это была 17-я "прямая линия" Владимира Путина. Впервые в этом формате Путин вышел в эфир в 2001 году.