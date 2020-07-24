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МИД усмотрел провокацию в словах Помпео о возможном альянсе против КНР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Попытки США столкнуть Россию и Китай не увенчаются успехом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, я могу вас заверить, у них не получится", - заявила Захарова, открывая российско-китайские межмидовские консультации по информационной проблематике в пятницу.

Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что, по его мнению, Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия и Китай на сегодняшний день стали основной мишенью информационной войны.

"Мы находимся перед общими вызовами. Последние заявления, которые мы слышим из западных столиц совершенно неуместны, они идут вразрез международному праву, и если говорить не только о праве, а о международных отношениях, которые подразумевают и дипломатию, и контакты, они полностью идут вразрез и этому фактору тоже", - сказала Захарова.

МИД РФ США Китай

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