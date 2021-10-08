В Марий Эл экс-главврача роддома оштрафовали после похищения новорожденной

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Йошкар-Олинский городской суд оштрафовал на 80 тысяч рублей бывшего главврача перинатального центра, откуда весной 2020 года похитили новорожденную девочку, сообщила прокуратура Марий Эл. Он признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК). В первой инстанции он был оправдан.

Приговор назначен с учетом позиции государственного обвинителя, отметили в надзорном ведомстве.

В марте 2020 года жительница Йошкар-Олы вошла в перинатальный центр через служебный вход, прошла в отделение новорожденных акушерского обсервационного отделения и забрала из палаты домой трехдневную девочку. Похищение раскрыли в тот же день, ребенка вернули биологическим родителям, она не пострадала.

Республиканский Минздрав заявлял, что подобный случай произошел в регионе впервые.

После инцидента главврач перинатального центра был освобожден от занимаемой должности. Затем его судили за халатность. По версии обвинения, он не обеспечил охрану здания и территории. Суд его оправдал, но прокуратура обжаловала этот приговор.

Следствие сообщало, что медику было предъявлено обвинение по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в связи с тем, что не была обеспечена охрана территории и перинатального центра. Суд оправдал его, однако прокуратура обжаловала это решение.

В декабре 2020 года похитительницу ребенка приговорили к шести годам колонии общего режима.