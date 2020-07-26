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Кадыров считает, что достоин Нобелевской премии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.

"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!" - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их (США - ИФ) руководством, Сирия, Ирак (...) Кто хозяин всего этого?" - добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен государственным департаментом США.

В минувший понедельник государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В заявлении госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

Между тем Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.

"Мы, наоборот, должны гордиться. Значит, нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение", - сказал глава респубклики.

Кадыров также сообщил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.

Рамзан Кадыров Нобелевская премия

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