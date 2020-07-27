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Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Около 300 тыс. иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Если говорить в абсолютных цифрах, то порядка 300 тыс. человек за первое полугодие приобрели гражданство Российской Федерации", - сказала Казакова в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"И, конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев", - отметила она.

Отвечая на вопрос издания, как коронавирусная пандемия отразилась на миграционной ситуации в стране, начальник главка уточнила, что "с учетом закрытия границ с марта на территорию России не въезжает большое количество иностранных граждан".

"С теми же гражданами, которые находятся в России, мы продолжаем активно работать. С учетом указов президента, которые определили особый порядок правового статуса на территории РФ иностранных граждан, все миграционные подразделения принимают иностранных граждан", - заявила начальник миграционного главка МВД РФ.

"С марта к нам обратилось более 1,5 млн иностранных граждан, которые хотели урегулировать свой правовой статус, то есть получить разрешительные документы, соответственно, продлить визы", - добавила Казакова.

МВД

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