Профсоюз "Ведомостей" пожаловался на издателя в прокуратуру Москвы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Профсоюз "Ведомостей" и его лидер Бэла Ляув попросили трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы проверить руководителей газеты на предмет нарушения трудовых прав сотрудников. В пресс-службе "Бизнес ньюс медиа", которое является издателем "Ведомостей", все нарушения отрицают и говорят о готовности к диалогу.

В профсоюзе ранее заявили, что на сотрудников редакции оказывают давление. В частности, главный редактор газеты Андрей Шмаров и гендиректор БНМ Михаил Нелюбин хотят привлечь Ляув к дисциплинарной ответственности в то время, когда она находится на больничном, а корреспондента отдела финансов Анну Михееву новый редактор отдела Ольга Кучерова вынуждает подать заявление об уходе по собственному желанию.

В профсоюзе также заявили, что конфликт между редакцией и новым руководством разрастается и многие сотрудники собираются увольняться. "Кроме того, в компании "Бизнес Ньюс Медиа" есть сотрудники, заразившиеся коронавирусом. В офисе никто не следит за тем, чтобы все присутствующие носили маски. Руководство и собственник издания не проводят тестирование персонала на наличие вируса", - говорится также в заявлении профсоюза.

В пресс-службе БНМ заявили, что компания строго соблюдает все требования Роспотребнадзора и мэрии Москвы по профилактике распространения коронавирусной инфекцией. В офисе соблюдается социальная дистанция, у входящих меряют температуру, сотрудников опрашивают, есть ли у них симптомы ОРВИ, компанией закуплены одноразовые маски, перчатки и антисептики, которыми все могут свободно пользоваться.

"Никаких санкций к находящимся на больничном сотрудникам, мы не применяем, все вопросы, которые возникают у руководства, решаются с сотрудниками строго в рамках трудового законодательства", - добавил представитель БНМ. По его словам, большинство сотрудников "Ведомостей" работают удаленно и этот режим сохранится как минимум до конца августа.

В БНМ напомнили, что руководство издания готово к диалогу с сотрудниками, вновь обратив внимание, что многие из выдвигаемых требований "не касаются трудовых прав и не могут быть реализованы без внесения изменений в учредительные документы организации советом директоров, который соберется лишь в сентябре". "Мы предложили обсудить все, что не касается трудовых прав в отдельном порядке, однако никакой ответной реакции не получили", - подчеркнул представитель БНМ.

Андрей Шмаров возглавил редакцию "Ведомостей" в марте 2020 года, после того, как прежние владельцы БНМ Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже компании совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. У Шмарова начался конфликт с редакцией: журналисты утверждали, что он нарушал принятые внутри редакции правила публикации. 29 мая в "Ведомостях" сообщили, что сделка по продаже БНМ закрыта, новым владельцем издания стал основатель "ФедералПресс" Иван Еремин в лице АО "Саппорт". Новый совет директоров БНМ в середине июня утвердил Шмарова главным редактором "Ведомостей", хотя журналисты предлагали свою кандидатуру. После этого из редакции стали увольняться сотрудники. 3 июля журналисты создали профсоюз, который начал бороться за их права.