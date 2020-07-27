Результаты скандального ЕГЭ по химии оказались на уровне прошлого года

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Результаты Единого государственного экзамена по химии соответствуют результатам прошлого года, а количество "высокобалльников" даже увеличилось, заявляет Рособрнадзор.

"Предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних. Средний тестовый балл составил 54,4 балла. Доля высокобалльников (набравших 81-100 баллов) возросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении Рособрнадзора в понедельник.

В прошлом году средний балл ЕГЭ по химии составлял 56,7.

833 участника получили на ЕГЭ по химии в 2020 году максимальные 100 баллов, что в целом соответствует среднему количеству стобалльников по этому предмету за последние три года, отмечают в Рособрнадзоре.

"В экзаменационную работу 2020 года по сравнению с работой 2019 года структурных изменений и изменений в модели используемых заданий внесено не было. Были уточнены формулировки контекста условий отдельных заданий, направленные на более тщательный анализ предложенных ситуаций", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в нем отмечается, что "на результаты некоторых участников могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, поскольку в экзаменационный вариант было включено значительное число заданий, предусматривающих контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента".

ЕГЭ по химии в основной срок 16 июля сдавали 81 695 участников, что на 10 606 человек меньше, чем в прошлом году. Еще около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ по химии в резервные дни. Окончательные итоги ЕГЭ по химии будут подведены после обработки результатов всех участников экзамена по этому предмету.

ЕГЭ по химии прошел 16 июля. После экзамена в интернете появились петиции, в которых авторы призывали к признанию результатов недействительными и их пересмотру. По мнению родителей, подписавших петиции, задания экзамена были необоснованно сложными и не соответствовали демо-версиям, по которым готовились выпускники.

Между тем в Рособрнадзоре настаивают, что сложность заданий на ЕГЭ по химии была адекватной, соответствовала школьной программе, а сами задания не должны были стать неожиданностью для участников.