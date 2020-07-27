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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
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Ингушетия отложила переход к финальному этапу снятия COVID-ограничений

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии по итогам совещания в Магасе решили отложить вопрос перехода к третьему, заключительному этапу снятия карантинных мер на 14 дней - таково время инкубационного периода коронавируса, сообщается на сайте главы и правительства региона в понедельник.

"По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зары Гетагазовой, целесообразность переноса запуска третьего этапа обусловлена неустойчивостью текущей ситуации: период временного спада заболеваемости сменяется относительным ростом", - сказано в сообщении кабинета министров.

Как отметила Гетагазова на совещании у ингушского премьера Владимира Сластенина, переход к третьему этапу возможен только при коэффициенте распространения инфекционного процесса в 0.6, когда на двух выявленных заболевших приходится один контактный, заразившийся от них.

"На данный момент этот показатель равен 1.2, то есть больше одного зараженного на одного человека - цифра удручающая", - цитирует представителя Роспотребнадзора пресс-служба правительства.

По мнению главы регионального Минздрава Заремы Льяновой, эпидемиологическая ситуация на территории республики остается напряженной. Несмотря на отмечавшуюся положительную динамику по снижению количества госпитализированных пациентов и необходимого коечного фонда после временного спада, в последнее время зафиксировано увеличение числа госпитализированных.

"Отмечается увеличение вызовов скорой помощи по COVID-19. Количество вновь выявленных больных и находящихся на амбулаторном лечении скачкообразно увеличивается. Кроме того, среди тяжелобольных все больше молодежи, детей. Для понимания приведу пример того, к чему болезнь может привести. У нас в реанимации находятся две молодые женщины с 80-процентным поражением легких, поступившие на 30-й неделе беременности с заболеванием COVID-19", - сказала Льянова.

Министр здравоохранения отметила, что болезнь в каждом случае привела к рождению недоношенных детей, которым требуется длительное выхаживание. Одну из девушек сняли с аппарата ИВЛ, вторая находится на искусственной вентиляции легких.

По мнению всех присутствующих, складывающаяся обстановка является результатом несоблюдения противоэпидемических мер. В условиях возобновления работы объектов непродовольственной торговли, общественного питания в помещениях открытых форм (летних веранд и беседок) и оказания бытовых и персональных услуг, увеличения социальных контактов не полностью соблюдаются меры эпидемиологической безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе, по состоянию на 27 июля всего проведено 42 365 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований выявлены 3 605 впервые установленных диагнозов COVID-19. Умерших за последние сутки нет, всего жертвами инфекции стали 73 пациента. Выздоровевших - 2 817 человек.

Хроника 09 января – 27 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Ингушетия Магас Роспотребнадзор Зара Гетагазова Владимир Сластенин Коронавирус

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