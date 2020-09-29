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Причиной распространения COVID-19 в Ингушетии названы отпуска и свадьбы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Ингушетии заболеваемость COVID-19 начала расти после того, как с 10 августа отменили очередные ограничения и люди стали массово выезжать на отдых на море и другие курорты, активизировали общение семьями, стали проводить школьные ярмарки и свадьбы, заявила замглавы Роспотребнадзора по республике Зара Гетагазова.

Пандемия коронавируса

В частности, по ее словам, в августе и сентябре "значительно увеличилось" количество свадеб, а рост заболеваемости наблюдался с середины августа.

Из 657 жителей республики, которые заболели за последние две недели, в анамнезе у 11,3% - возвращение из курортных зон, 36,2% посещали за последние две недели свадьбы или похороны, 41,7 % - семейные контакты, отметила Гетагазова.

Чиновница напомнила, что важно соблюдать требования по наличию резервного фонда инфекционных коек ввиду роста заболеваемости и отметила уместность увеличения лабораторных мощностей. По ее словам, сейчас тестирование на COVID-19 в регионе обеспечивают семь лабораторий, который проводят около 700 анализов в сутки, работая круглосуточно и без выходных.

"Тем не менее, целесообразно развертывание дополнительных лабораторных мощностей для увеличения охвата населения тестированием", - пояснила представитель управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 28 сентября в Ингушетии зарегистрировано 83 летальных исхода у больных с тяжелым течением COVID-19, из них 68% - мужчины.

Роспотребнадзор обратился в республиканскую прокуратуру в связи с несоблюдением в магазинах, сервисах и ресторанах рекомендаций и санитарных правил. По выявленным нарушениям составлен 41 административный материал передан на рассмотрение в судебные органы.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин на заседании правительства во вторник затронул вопрос эпидемиологической безопасности гостей предстоящего празднования 250-летия единения с Ингушетии с Россией.

По его словам, мероприятие пройдет в условиях максимального усиления контроля за обеспечением всех требований и установленного режима: торжества, как известно, пройдут на свежем воздухе, приглашенных на событие гостей будут проверять тепловизорами, снабжать средствами индивидуальной защиты, а кресла на трибунах и используемые поверхности будут регулярно обрабатываться, задействованный персонал также пройдет предварительные проверки.

Одновременно премьер призвал министров и глав муниципалитетов усилить разъяснительную работу с населением, а также продолжать контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм.

"Болезнь никуда не делась, она присутствует. Люди расслабились, цифры страшные, в последнее время количество умерших резко подскочило. Помимо сотрудников Роспотребнадзора у нас есть главы муниципальных образований, религиозные и общественные деятели, административный, участковый ресурс и другие", - отметил Сластенин.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Ингушетия Роспотребнадзор коронавирус Владимир Сластенин Зара Гетагазова

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