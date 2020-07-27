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Ростовский депутат попросил Путина вернуть в зоопарк слониху, проданную Запашным

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с продажей слонихи из зоопарка Ростова-на-Дону в "Цирк на проспекте Вернадского" под руководством братьев Запашных, сообщает центр защиты прав животных "Вита".

"Трехлетняя слониха Эколь, переданная вопреки всем общепринятым международным ветеринарным нормам и правилам в цирк, была любимицей и одним из символов Ростовского зоопарка. Данный случай вызвал бурную негативную реакцию как со стороны жителей региона, так и со стороны федеральных и международных зоозащитных организаций", - говорится в обращении Федяева, опубликованном в соцсетях.

"Руководством Ростовской области показательно игнорируется данная ситуация, ставшая предметом осуждения во всем мире. Направленные представителями зоозащитных и ветеринарных организаций обращения в адрес Минкультуры РФ, а также подписанное деятелями культуры, народными и заслуженными артистами РФ обращение в адрес губернатора Ростовской области с просьбой повлиять на незамедлительное возвращение слонихи Эколь домой на данный момент результатов не принесли", - отмечает парламентарий.

Со ссылкой на руководство по поддержанию благополучия животных в зоопарках он подчеркивает, что "молодых слонов следует оставлять в их материнских группах в течение нескольких лет и ни в коем случае не отправлять в другие организации до достижения ими возраста 5 лет". Несоблюдение этих принципов является нарушением федерального закона "Об ответственном обращении с животными", заявляет Федяев.

Кроме того, по его мнению, данная ситуация негативно сказывается на туристической привлекательности региона, а также повышает протестную активность, демонстрируя крайне низкий показатель коммуникации властей и общественности.

В своем заявлении Федяев просит Путина принять незамедлительные меры по возвращению слонихи Эколь в ростовский зоопарк, а также взять зверинец под личный патронаж для недопущения подобных ситуаций.

Как сообщалось, более десятка известных актеров обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть местному зоопарку молодую слониху Эколь, которая была разлучена с родителями и продана в московский цирк. Авторы обращения отмечали, что слоненок все еще сильно зависим от родителей и воспитание его длится 10-14 лет, причем в нем участвует не только мать, но и другие слоны. Также с протестом против передачи слонихи цирку выступили российские и зарубежные зоозащитники.

Позиция зоопарка

В свою очередь, директор ростовского зоопарка Александр Жадобин заявил, что оставить молодую слониху у зверинца не было никакой возможности - ей нельзя жить в стаде с остальными слонами.

Эколь родилась в ростовском зоопарке в начале 2017 года у слонов Синты и Юмы. Пока она была маленькой и питалась материнским молоком, слониха содержалась отдельно с мамой и старшей сестрой Ситарой. Между тем ее воссоединение с отцом крайне нежелательно, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями для самки и потомства. При этом оставить в стаде Ситару было безопасно, так как Юма не ее отец и их соединение не представляет угрозы.

Кроме того, по словам Жадобина, больше года за Эколь ухаживали специально приехавшие сотрудники московского цирка, чтобы переезд не был столь травматичным для животного.

Ростовская область Ростов-на-Дону Эколь Евгений Федяев

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