Губернатор Чукотки попал в больницу после контакта с зараженным COVID-19

В результате контакта с носителем #Covid19, несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в #ГБУЗЧОБ. ᅠ Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов. ᅠ Напоминаю, что пандемия ещё не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. ᅠ Берегите себя и своих близких! ᅠ #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #МирНастоящихЛюдей #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #WorldOfRealPeople #Arctic #RealArctic #FarEastRussia

A post shared by Роман Копин (@romankopin) on Jul 27, 2020 at 9:35pm PDT