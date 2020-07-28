Губернатор Чукотки попал в больницу после контакта с зараженным COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что лег в окружную больницу: после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, у него несколько дней держалась высокая температура.

"По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов", - написал чиновник в инстаграме.

Госпитализацию он рассматривает как "возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов".ᅠ

Землякам он напомнил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, носить маску и мыть руки.