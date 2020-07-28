Губернатор Чукотки попал в больницу после контакта с зараженным COVID-19
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что лег в окружную больницу: после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, у него несколько дней держалась высокая температура.
"По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов", - написал чиновник в инстаграме.
Госпитализацию он рассматривает как "возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов".ᅠ
Землякам он напомнил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, носить маску и мыть руки.
В результате контакта с носителем #Covid19, несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в #ГБУЗЧОБ. ᅠ Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов. ᅠ Напоминаю, что пандемия ещё не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. ᅠ Берегите себя и своих близких! ᅠ #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #МирНастоящихЛюдей #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #WorldOfRealPeople #Arctic #RealArctic #FarEastRussia