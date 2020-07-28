Временный президент Боливии Аньес вылечилась от COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временный президент Боливии Жанин Аньес, заразившаяся ранее коронавирусом, выздоровела и вернулась к работе, об этом она сообщила в своем твиттере.

"Благодарю от всего сердца за любовь и поддержку во время моей болезни. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе", - написала Аньес.

Временный президент Боливии сообщила о своей болезни 9 июля. Аньес заявила, что сдала анализ на коронавирус, поскольку заболели многие боливийские чиновники. Тест показал положительный результат. После этого она самоизолировалась и перешла на удаленную работу.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Боливии зарегистрировано свыше 69 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 2,5 тысячи пациентов, около 21 тысячи заболевших выздоровели.