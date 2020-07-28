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"Ромир" выяснил, на что россияне потратили "антивирусные" субсидии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них, говорится в сообщении исследовательской компании "Ромир".

По ее данным, единовременные выплаты, полученные в июне, были потрачены на крупные покупки для детей в категориях, показавших несвойственный для привычного потребления рост. Наибольший прирост зафиксирован в спортивных товарах: на них россияне потратили в 9 раз больше, чем в прошлом году.

Также увеличились затраты на музыкальные инструменты, детскую мебель, аксессуары и игрушки для детей (рост в 5,5 и 4,5 раза). В сегменте аксессуаров для компьютеров и гаджетов был зафиксирован рост в 4 раза.

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"Как правило, эффект отложенного спроса приводил к росту категорий приблизительно в два раза по сравнению с прошлым годом (например, для категорий бытовой техники и кухонной посуды). Сейчас мы видим куда более высокие темпы роста. Это дает нам основания полагать, что среди тех домохозяйств, кто не нуждался в выплатах для покрытия текущих расходов, средства субсидии были потрачены на подарки и новые приобретения для детей и подростков", - отметила исполнительный директор "Ромира" Инна Караева (ее слова процитированы в сообщении).

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сообщал о значительном росте спроса на детские товары в июне. Продажи детских товаров (включая одежду и обувь) на онлайн-площадке выросли на 137% год к году. Наибольшей популярностью в июне пользовались одежда и обувь (53% в обороте детских товаров, +186% рост продаж год к году), игрушки (21% и +226% соответственно) и товары для новорожденных (15% и +228%).

За II квартал продажи детских товаров на Wildberries увеличились на 105%, до 16,6 млрд рублей. Динамичнее всего оборот рос в таких категориях, как детское питание (+1339%), игрушки (+256%) и товары для новорожденных (+228%).

Ритейлер "Детский мир" также отмечал резкий рост спроса на детскую одежду в связи с "детскими" выплатами весной: продажи детской одежды в мае увеличились более чем на 500% по сравнению с прошлогодним показателем.

Ромир Коронавирус Wildberries Детский мир

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