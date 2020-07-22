Родители более 90% детей в РФ получили "президентские" выплаты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.

"Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам - это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата - уже более 90 процентов", - доложил Топилин президенту РФ Владимиру Путину в среду в ходе рабочей встречи главы государства с руководителем ПФР.

Топилин пояснил, что в целом по стране на "детскую" выплату могут рассчитывать семьи, где воспитывается 28 млн несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. "И если брать всю когорту - детей с нуля до 16 лет, - то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов", - сказал глава ПФР.

Он отметил, что семьи, в основном, оформляют заявления на "детские" выплаты через Единый портал государственных услуг. Однако не у всех семей есть возможность воспользоваться порталом - это отдаленные села, горные районы и северные территории, где чиновники стараются "дойти до каждой семьи". "В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя", - заключил Топилин.

Руководитель Пенсионного фонда также отчитался об информатизации ПФР - материнский капитал в стране теперь назначается в без подачи заявления благодаря интеграции базы данных ЗАГС и ПФР. Кроме того, благодаря базам ПФР в России оказывается, по словам Топилина, целый ряд государственных услуг, в частности, субсидии малому бизнесу, которые были связаны с количеством сокращенных на предприятии работников, и назначение пособий по безработице.

Отдельно Топилин остановился на электронной трудовой книжке - с этого года россияне смогут выбрать, оставить ли им старую "бумажную" книжку или перейти на электронную. Глава ПФР отметил, что "по результатам пяти - пяти с половиной месяцев порядка 13,5-14 процентов работающих выбрало электронную трудовую книжку".

"Основная часть, конечно, оставляет бумагу - это понятно, есть определенные традиции и так далее, - но я считаю, что это очень хороший результат с учетом того, что в последующем будут только электронные трудовые книжки выдаваться новым поколениям, это неплохой результат, 14 процентов. Люди сделали выбор в пользу электронных сервисов", - сказал Топилин.