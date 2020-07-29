Иммунитет к коронавирусу в 10 регионах РФ нашли у 17-28% населения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти российских регионах составляет от 17 до 28%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди населения. Мы уже обследовали более 26 тыс. человек и четко можем сказать, что в 10 регионах защищенность составляет от 17 до 28%", - сказала Попова в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Она отметила, что исследование иммунитета ведется еще в 10 регионах. Кроме этого, продолжается работа "по повторности забора материала, чтобы понять, как формируется в дальнейшем иммунитет".

Кроме этого, Попова сообщила, что "начаты исследования циркуляции вируса в объектах окружающей среды", для этого разработаны специальные методические рекомендации по оценке наличия вируса в морской воде, пресной воде, питьевой воде, в сточной, на поверхностях, на продуктах питания. "Сегодня проведено уже более 2 тыс. исследований. В находках вируса нет", - заявила Попова.

О планах запустить исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в российских регионах глава Роспотребнадзора сообщала в апреле.