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Депутатом Госдумы вместо Дегтярева стал Пьяных

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в среду передал представителю ЛДПР Дмитрию Пьяных депутатский мандат, ставший вакантным после назначения Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края.

Пьяных до назначения в Госдуму был депутатом Саратовской областной думы от ЛДПР.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который арестован по делу об организации заказных убийств.

Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дегтярев, в связи с чем его место в нижней палате парламента стало вакантным.

Госдума ЦИК ЛДПР Дмитрий Пьяных Михаил Дегтярев

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