Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров "поспешностью отдельных депутатов" и выразил готовность внести в документ изменения.

"Подписывая этот закон, я прежде всего старался защитить интересы жителей, особенно тех, которые живут в новостройках. Но в целом принятие этого закона - это, наверное, поспешность отдельных депутатов. Наверное, нужно было провести консультации, встретиться с соответствующим сообществом, поговорить с ними, посмотреть - да просто изучить вопрос", - заявил Беглов в эфире телеканала "78".

Он назвал авторские бары "интересной фишкой" Петербурга. По словам губернатора, до вступления закона в силу власти успеют скорректировать законодательство.

"Когда мы говорим о барах, мы всегда думаем о том, чтобы там что-то выпить. Но это не только алкоголь: во-первых, это безалкогольные напитки в ассортименте - это чай, это кофе. Это общение, прежде всего. Поэтому так просто взять и решить этот вопрос... наверное, здесь поторопились. Уверен, что совместно с этим сообществом мы внесем соответствующие изменения, чтобы были довольны и жители, и представители этого бизнеса", - сказал Беглов.

23 июля губернатор Петербурга подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв.м. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. По оценкам экспертов, новый закон может затронуть порядка 115 заведений, большинство из которых расположено в центре города.

После волны возмущения со стороны предпринимателей власти создали рабочую группу по урегулированию ситуации. Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов раскритиковал закон за недостаток экспертизы: по его словам, документ был одобрен без должной оценки регулирующего воздействия. Автор закона Денис Четырбок подчеркнул, что принятый закон не будет пересматриваться, допустив принятие новых, уточняющих нюансы документов. Он предложил Абросимову оспорить закон в суде.