Автор закона о "наливайках" в Петербурге подготовил поправки

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Автор резонансного закона о "наливайках", депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил вдвое снизить минимальную площадь для баров в центре северной столицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Четырбока, для заведений в историческом центре Петербурга порог по площади зала обслуживания предлагается снизить с 50 до 25 квадратных метров. Маленькие бары смогут работать в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

"Возможно, предложенное зонирование мы немного расширим, но главное - чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых "наливаек", которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. Их на карте нашего города быть вообще не должно", - отмечает депутат.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях меньше 50 квадратных метров "поспешностью отдельных депутатов" и выразил готовность внести в документ изменения.

"Подписывая этот закон, я прежде всего старался защитить интересы жителей, особенно которые живут в новостройках. Но в целом принятие этого закона - это, наверное, поспешность отдельных депутатов. Наверное, нужно было провести консультации, встретиться с соответствующим сообществом, поговорить с ними, посмотреть - да просто изучить вопрос", - заявил Беглов.

Он назвал авторские бары "интересной фишкой" Петербурга. По словам губернатора, до вступления закона в силу власти успеют скорректировать законодательство.

Губернатор 23 июля подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. По оценкам экспертов, новый закон может затронуть порядка 115 заведений, большинство из которых расположено в центре Петербурга.

После волны возмущения со стороны предпринимателей власти создали рабочую группу по урегулированию ситуации. Бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов раскритиковал закон за недостаток экспертизы: по его словам, документ был одобрен без должной оценки регулирующего воздействия. Автор закона Денис Четырбок подчеркнул, что принятый закон не будет пересматриваться, допустив принятие новых, уточняющих нюансы документов. Он предложил Абросимову оспорить закон в суде.