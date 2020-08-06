Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 18 810 392+270 273

"Аэрофлот" после претензий ФАС снял с продажи билеты в закрытые страны до сентября

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы в закрытые из-за коронавируса страны до 31 августа. В сообщении авиакомпании названы все города назначения отмененных рейсов.

Тем, кто купил на них билеты после 1 мая на сайте перевозчика, деньги вернут автоматически. Тем, кто покупал их в офисах продаж или в агентствах, рекомендовано обратиться именно туда. Тем, кто купил билеты до 1 мая, предлагается оформить ваучер.

Отмену рейсов "Аэрофлот" объяснил "действущими эпидемиологическими ограничениями в странах назначения".

Решение принято "с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", говорится в сообщении.

Российское правительство запретило все регулярные и чартерные международные авиаперевозки в конце марта. Несмотря на это многие авиакомпании продолжили продавать билеты на рейсы за рубеж, а при отмене рейса они либо возвращали пассажирам деньги, либо предлагали перенести полет, либо оформляли ваучер на неопределенный рейс в будущем.

С 1 августа российские власти разрешили возобновить авиасообщение с Турцией, Великобританией и Занзибаром.

4 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа авиабилетов в закрытые страны с последующим предложением ваучера может нарушать права граждан, и обратила на это внимание Минтранса. В министерстве ситуацию пока не комментировали.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Аэрофлот ФАС коронавирус Минтранс

Новости по теме

Новости
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Четверть россиян не пользуются дома компьютером

В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек

В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

Допэмиссия "Аэрофлота" может составить до 60% увеличенного уставного капитала

Допэмиссия "Аэрофлота" может составить до 60% увеличенного уставного капитала

Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера

Экс-глава "Интеко" после допроса стал свидетелем по делу о хищениях

Экс-глава "Интеко" после допроса стал свидетелем по делу о хищениях
Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Минюст заподозрил адвокатов Сафронова в нарушении профессиональной этики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');