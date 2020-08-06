"Аэрофлот" после претензий ФАС снял с продажи билеты в закрытые страны до сентября

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы в закрытые из-за коронавируса страны до 31 августа. В сообщении авиакомпании названы все города назначения отмененных рейсов.

Тем, кто купил на них билеты после 1 мая на сайте перевозчика, деньги вернут автоматически. Тем, кто покупал их в офисах продаж или в агентствах, рекомендовано обратиться именно туда. Тем, кто купил билеты до 1 мая, предлагается оформить ваучер.

Отмену рейсов "Аэрофлот" объяснил "действущими эпидемиологическими ограничениями в странах назначения".

Решение принято "с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения", говорится в сообщении.

Российское правительство запретило все регулярные и чартерные международные авиаперевозки в конце марта. Несмотря на это многие авиакомпании продолжили продавать билеты на рейсы за рубеж, а при отмене рейса они либо возвращали пассажирам деньги, либо предлагали перенести полет, либо оформляли ваучер на неопределенный рейс в будущем.

С 1 августа российские власти разрешили возобновить авиасообщение с Турцией, Великобританией и Занзибаром.

4 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа авиабилетов в закрытые страны с последующим предложением ваучера может нарушать права граждан, и обратила на это внимание Минтранса. В министерстве ситуацию пока не комментировали.