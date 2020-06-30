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ФАС предложила узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы

ФАС предложила узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы
Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Я думаю, будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то. Либо - мы настаиваем на том и боремся, чтобы вышли соответствующие акты правительства - чтобы этот ваучер имел обращение. Чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу и тем самым получить деньги назад", - сказал Артемьев на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса во вторник.

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Сам механизм выдачи ваучеров вместо денег, по его мнению, будет принят правительством. ФАС в свою очередь всегда выступала за то, чтобы гражданин мог выбрать - либо деньги, либо ваучер.

Но "поддержать сегодня платежеспособность авиакомпаний в принципе невозможно", добавил Артемьев. При этом, по его словам, экстренные ситуации, когда пассажиру жизненно необходимо вернуть именно деньги за билеты, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на перевозки упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков нет такого права - они обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.

ФАС Игорь Артемьев

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