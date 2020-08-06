Трафик на российско-абхазской границе вырос на 10 тыс. человек в сутки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю отмечают рост числа туристов, пересекающих российско-абхазскую границу.

Накануне, 5 августа, границу пересекли более 30 тыс. человек и 5,5 тыс. машин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления в четверг. При этом 4 августа российско-абхазскую границу в обе стороны пересекли 20 тыс. человек.

Между тем, обычно в пик сезона пассажирский трафик на границе с Абхазией достигает 40 тыс. человек и превышает 7,7 тыс. автомобилей в сутки.

"Максимальное время, которое контролеры могут затратить на проверку документов, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего", - отмечает пресс-служба.

При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, сотрудник имеет право задать путешественнику уточняющие вопросы.

"Пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Перед поездкой граждане должны удостовериться, что срок действия паспорта, по которому они собираются пересекать границу, не истек, сам документ в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством", - отмечает пресс-служба.

С 1 августа россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны - в Россию.