СКР завершил следственные действия по делу о преступном сообществе Абызова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) завершил следственные действия по уголовному делу о создании преступного сообщества бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Абызова и его соучастников", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничестве в особо крупном размере; легализации преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 289 УК РФ).

"В настоящее время следствие планирует приступить к выполнению положений ст. 217 УПК РФ, и после ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения", - заявили в пресс-службе.

В чем обвиняют Абызова

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, "являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми - Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество".

"В 2014 году Абызов с помощью соучастников мошенническим путем похитил денежные средства ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС") на общую сумму 4 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, считают в СКР, "соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России".

"Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства в полном объеме были выведены из России и помещены в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах", - говорится в сообщении.

Затем, по версии следователей, "деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению". "Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, отметили там, в 2017 году "Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании".

"При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что со своей стороны "они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера".

"Всего соучастниками Абызова стали 15 лиц. Четверо из фигурантов - Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. В отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - сообщили в СКР.

Там напомнили, что следствием приняты обеспечительные меры для последующего возмещения причиненного преступлениями ущерба, в частности, "судом по ходатайству следователя СК арестованы счета компаний, подконтрольных экс-министру, на которых находились денежные средства в различных валютах".

"Также арестованы акции РЭС, которыми Абызов продолжает владеть через офшорные компании. Стоимость арестованного имущества в общей сложности составляет более 32 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что материалы, свидетельствующие о нарушении Абызовым антикоррупционного законодательства, а также сведения об имуществе, полученном, по версии следствия, в нарушение законодательства, переданы в Генеральную прокуратуру РФ.

"Оценив указанные сведения, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с Абызова и обращении в доход государства более 32 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.