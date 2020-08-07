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Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи пройдет испытания к 12 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вакцина против COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи, в ближайшие дни пройдет регистрацию, сообщил журналистам замглавы Минздрава России Олег Гринев.

"Она пройдет регистрацию, да. Но сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной", - сказал он в пятницу на открытии хирургического корпуса Республиканского онкоцентра в Уфе, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительно ли вакцина пройдет регистрацию 12 августа.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.

коронавирус Россия МИнздрав РФ

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