Медведев назвал события 2008 года объявлением Грузией войны РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередную годовщину событий августа 2008 года заверил, что Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах.

"Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии. Ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность, в том числе и жителей грузинских сел", - написал Медведев в фейсбуке.

По его словам, "по сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации".

"Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение - встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", - подчеркнул зампредседателя СБ РФ.

Медведев особо отметил, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило, а ответ всегда будет адекватен сложившимся обстоятельствам.