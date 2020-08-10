Госдума обсуждает учет северных надбавок при дистанционной занятости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Выплату северных надбавок, порой достигающих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленно работающих сотрудников, этот вопрос сейчас обсуждает группа депутатов, которая заканчивает подготовку законопроекта о дистанционной занятости, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Перечень вопросов, которые предстоит решить ко второму чтению законопроекта (о дистанционной занятости - ИФ) в Госдуме, зафиксирован в постановлении нижней палаты парламента (издание с ним ознакомилось). Рабочей группе рекомендовано, среди прочего, обсудить возможность предоставления сотрудникам, переведенным на временную удаленку, "гарантий, связанных с особыми условиями труда"", - говорится в публикации.

Как пояснил в беседе с изданием член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, речь идет о северных надбавках и доплатах за "вредность".

Поскольку работа в шахтах или, допустим, на опасных производствах вряд ли возможна в дистанционном формате, в первую очередь практический интерес представляет вопрос о надбавках к зарплате тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уточняется в статье.

"Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?" - приводит газета слова Прокопова.

В министерстве труда и социальной защиты РФ на вопрос издания о позиции ведомства насчет северных надбавок на удаленной работе сказали, что внесение каких-либо изменений в редакцию статей законопроекта будет решаться в ходе дискуссии на площадке Госдумы.

Газета напоминает, что надбавки различаются в зависимости от местности. Например, за работу в Свердловской области положена прибавка в размере 15-20% от зарплаты, а в Ненецком автономном округе - 50%. В целом доплаты составляют от 15 до 100% от заработка, но в ряде случаев выплаты ограничены конкретными суммами - например, 200, 320 или 400 рублей в месяц.