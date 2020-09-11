JTI cпрогнозировал бум спроса на "черном" рынке табака после пандемии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Japan Tobacco International ожидает бум спроса на глобальном "черном" рынке сигарет после пандемии коронавируса. Компания привела результаты полевых исследований в аналитическом отчете об устройстве глобального рынка нелегального табака.

По ее данным, глобальный кризис общественного здравоохранения и финансовый кризис создали условия для "идеального шторма", когда организованные преступные группы будут еще сильнее эксплуатировать спрос потребителей на дешевые товары. Доля "черного рынка" будет расти на фоне падающих доходов населения в условиях надвигающейся глобальной рецессии, в первую очередь, в странах с высокой налоговой нагрузкой, считает компания.

Собранные данные показали, что во время пандемии производственные мощности и технологии были широко развернуты, чтобы обеспечить поставки и продажи нелегального табака в странах, которые ввели жесткие ограничения - в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В западных странах отмечается сравнительно небольшое сокращение производства и оборота нелегального табака. С апреля 2020 года правоохранительные органы провели ряд крупных операций против подпольных фабрик, арестовав в том числе оборудование и материалы для производства сигарет в Чехии, Греции, Ирландии, Бельгии, Испании.

Отчет JTI построен по результатам 63 полевых исследованиях, проведенных в 50 странах, среди которых Россия, Канада, Малайзия и Филиппины, в которых особенно сильна табачная контрабанда.

По данным Всемирного банка, которые приводит JTI, глобальная торговля нелегальным табаком уже приносит преступным группам, которые производят, транспортируют и продают табачные изделия без уплаты налогов, около $40-50 млрд.

Международная торговая палата прогнозирует, что глобальная торговля контрафактом достигнет $4 трлн 2022, в первую очередь, за счет использования электронной коммерции.