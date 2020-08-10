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Попова оценила ситуацию с COVID-19 среди вернувшихся с курортов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о незначительном количестве заболевших коронавирусом из числа возвращающихся как с российских, так и с зарубежных курортов граждан РФ.

"С июля месяца мы ведем мониторинг случаев выявления заболевших среди вернувшихся с зарубежных и российских курортов", - сказала Попова в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отметила главный санитарный врач РФ, по показателям интенсивности заболевания, которые используются в эпидемиологии, среди вернувшихся с курортов Кубани, Крыма, Ставрополья, Дагестана, а также с зарубежных курортов, на 10 тыс. человек приходится порядка шести заболевших в среднем по всем регионам.

Она сообщила, что за прошедшую неделю заболел один вернувшийся с отдыха из Испании, один из Казахстана и четыре человека - из Турции.

Хроника 09 января – 10 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова Коронавирус

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