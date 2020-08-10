Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.

При этом начальник контрольно-пропускной службы больницы, который допустил кражу ребенка, признан виновным в халатности. Во время следствия он дал признательные показания, раскаялся и извинился перед потерпевшей, а также возместил вред, перечислив деньги в детский интернат. В связи с этим следствие ходатайствовало о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа, и в итоге суд оштрафовал его.

В ноябре 2019 года 41-летняя женщина похитила новорожденного из роддома в Кемерово. Мать ребенка, не найдя его в палате, позвонила мужу, который был у больницы и увидел женщину со своим сыном на руках. Он забрал младенца, но при этом похитительница скрылась. Вскоре ее задержали на вокзале Ленинска-Кузнецкого.

Женщина объяснила следствию, что похитила чужого ребенка, так как обманула мужа, сообщив ему о своей беременности. Уехав в Кемерово, она позвонила супругу и сказала, что родила сына.