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Сочи принял миллионного туриста

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Миллион туристов посетили этим летом Сочи, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на директора департамента курортов и туризма Сочи Светлану Батяйкину.

"С 1 июня курорт принял 1 млн гостей. Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока", - отметила Батяйкина на церемонии вручения памятных подарков миллионному туристу в летнем сезоне этого года.

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Этим туристом оказалась жительница Краснодара, приехавшая на курорт с семьей. По словам Батяйкиной, в настоящее время в Сочи отдыхает порядка 220 тыс. человек.

Администрацией Сочи организован тщательный мониторинг, позволяющий ежедневно анализировать количество прибывающих гостей, подчеркнула глава департамента.

"Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта туристов", - сказала Батяйкина.

"Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города", - заверила чиновница.

Сочи Светлана Батяйкина Краснодар

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