Стресс-тесты Минстроя выявили риски для крупнейших строительных компаний

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минстрой по итогам стресс-тестов отнес к "высокой зоне риска" ключевых игроков рынка недвижимости - "Интеко", ГК ФСК (ранее ФСК "Лидер"), "Главстрой-СПб", АО "Политехстрой" (реставрирует Политехнический музей в Москве) и ГВСУ-14 (подрядчик Минобороны), пишет "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что таковы результаты первых стресс-тестов для компаний, попавших в список системообразующих, которые претендовали на дополнительную поддержку. Оно ссылается на письмо замминистра строительства Татьяны Костаревой в аппарат правительства. "Но пока никто из системообразующих застройщиков реальной помощи не получил",- сказал газете источник в одном из крупных девелоперов столицы.

Причины такой оценки состояния компаний в Минстрое не назвали. Получить комментарии ГВСУ-14 и "Политехстроя" изданию не удалось. В остальных трех компаниях сказали, что их финансовые показатели остаются на "приемлемом уровне" или даже растут по сравнению с 2019 годом.

В ГК ФСК считают, что попали в зону риска из-за того, что для стресс-теста собирались данные о "дочке" компании ДСК-1 в мае. Тогда ситуация, связанная с коронавирусом, была совершенно неопределенной, добавил представитель компании.

В "Главстрой-СПб" для стресс-тестов предоставили негативный сценарий по падению продаж до 40%, остановке поставок стройматериалов и строительства объектов. В компании предположили, что "один из расчетных вариантов сценария и попал в "красную" зону, хотя за это время ни одно из негативных событий не случилось".

В "Интеко" сообщили, что в первом полугодии 2020 года выручка по РСБУ сократилась в годовом измерении на 5 млрд рублей в связи со введением правил продаж жилья по эскроу-счетам. Поскольку у "Интеко" значительная часть девелоперского портфеля реализована с использованием этого механизма, то, возможно, поэтому застройщик и вошел в зону риска. На это же указывают и в "Главстрой-СПб". В "Интеко" выразили надежду, что в правительстве доработают методику проведения стресс-тестов с учетом отраслевых особенностей.

В апреле 2020 года Минэкономразвития в рекомендациях для контроля за системообразующими компаниями предложило учитывать изменение выручки, кредитной нагрузки, рост просроченной дебиторской задолженности, а также численность сотрудников.