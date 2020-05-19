Минстрой раскрыл подробности новых мер поддержки строительной отрасли

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новые антикризисные меры поддержки строительной отрасли будут "революционными", они затронут многие сферы строительства, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы сейчас в онлайн-режиме работаем в правительстве над дополнительными мерами. Я думаю, они будут представлены к 1 июня в рамках поручения президента. Там достаточно революционные вещи будут, в хорошем смысле этого слова, с точки зрения и градостроительства, и еще каких-то вещей", - сказал Стасишин.

По его словам, новые меры поддержки буду нацелены на увеличение объемов ввода жилья, а также на недопущение снижения выхода на рынок новых площадок.

Стасишин пояснил, что новые меры также коснутся решения проблемы отсутствия мощностей магистральных сетей.

"Мы последние десять лет внутри городов сажали все жилье на старые сети, немного раскрывая мощности и модернизируя их. Особенно это связано в тепле, водоподготовке и водоотведении. Это строительство магистральной инженерной инфраструктуры для земельных участков - это первая вещь, которая будет идти со стороны государства", - сказал и.о министра.

Второй мерой поддержки он назвал субсидирование процентной ставки по проектному финансированию застройщиков с рентабельностью проектов менее 20%.

"Эти проекты качественные, но нет покупательской возможности увеличивать стоимость у застройщиков. Поэтому мы сейчас разрабатываем дополнительные меры, которые позволят таким проектам выйти на рынок", - подчеркнул он.

Стасишин добавил, что еще одной мерой станет увязка нацпроектов в части строительства социальной инфраструктуры.

"Также мы сейчас очень плотно работаем с Минтрансом, чтобы увязать их программу "Безопасные и качественные дороги", их дорожные фонды, и сделать приоритет в обеспечении транспортной инфраструктуры новых микрорайонов для подключения к вылетным магистралям", - сказал он.

Стасишин подчеркнул, что сейчас также прорабатывается вопрос об увеличении финансирования программ по обеспечению жильем молодых семей.

Меры поддержки стройотрасли

16 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в строительной отрасли. По его итогам глава государства, в частности, поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

Также Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья комфорт-класса стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Кроме того, президент согласился с просьбой строительных компаний увеличить с 30% до 50% авансирование контрактов по инфраструктурным проектам.

Путин также поручил правительству до 20 мая проработать вопрос о включении строительной сферы в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

15 мая Стасишин сообщил, что правительство РФ готовит второй пакет антикризисных мер поддержки строительной отрасли. Он добавил, что сначала необходимо помочь наиболее пострадавшим регионам и системообразующим компаниям, чтобы они сохранили объемы строящегося жилья и в дальнейшем увеличили их.