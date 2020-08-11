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Министр юстиции предложил дать ему право посещать тюрьмы без спецразрешения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минюст предложил принять законопроект о праве главы ведомства посещать следственные изоляторы и исправительные колонии без специального разрешения. Такие поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас министр, хотя и обладает "значительными полномочиями в отношении деятельности ФСИН России", не имеет права посещать пенитенциарные учрежедния и СИЗО без специальных разрешений органов, исполняющих наказания, говорится в пояснительной записке. Такое право ему нужно для "целях всестороннего и планомерного осуществления" возложенных на него полномочий, для изучения работы учреждений исправительстной системы и проверки соблюдения прав заключенных и условий их содержания.

ФСИН подведомственна министерству, и на Минюст в числе основных возложена функция по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, а также функция по координации и контролю деятельности этой службы, напомнили авторы поправок.

Минюст ФСИН

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